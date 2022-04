PREVISIONI METEO domani 8 aprile: nuvolosità in transito ma poche piogge in ITALIA, ecco dove

Situazione sinottica europea

Una vasta area depressionaria è posizionata sulla Scandinavia con un minimo di pressione al suolo profondo fino a 970 hPa sul Mar Baltico. Correnti tese occidentali interessano l’Europa centrale sfiorando anche l’Italia dove portano nuvolosità in transito ma poche precipitazioni. Alta pressione che si estende tra basso Atlantico e Mediterraneo con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 8 aprile

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo deboli piogge su Liguria e Valle d’Aosta. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali precipitazioni solo sulle Alpi. In serata fenomeni sparsi su Alpi, Liguria e Friuli, asciutto ma con molte nuvole altrove. Neve a quote medio-alte. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 8 aprile

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori, più compatte su Toscana e Umbria ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.