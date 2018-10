Previsioni meteo: piogge e temporali localmente intensi in queste ore al centro-nord Italia, a seguire anche al sud.

Previsioni meteo Italia: perturbazione in azione sull’ Italia e maltempo diffuso – 1 Ottobre 2018 –Arriva l’ autunno in Italia e con esso anche le piogge e le temperature in calo. Piove in queste ore su gran parte delle regioni settentrionali italiane, piogge sparse e locali temporali anche in Toscana, Umbria e Marche ma nelle prossime ore il maltempo interesserà anche le altre regioni centrali e il sud Italia. Il tutto a causa di una depressione sul mar Tirreno generata dalle correnti nord-occidentali in transito nelle ultime ore. Previsioni meteo ancora all’ insegna del maltempo nelle prossime ore su tutta l’ Italia poi migliora al centro-nord mentre le precipitazioni interesseranno ancora il sud specialmente le isole maggiori. Clima autunnale con le temperature in calo già in queste ore al nord e neve sulle Alpi dai 2000 metri di quota fin sotto i 1500 metri di quota.