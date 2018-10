Previsioni meteo: nubifragi in arrivo su molte regioni italiane, apporti pluviometrici abbondanti. Le zone colpite

Previsioni meteo: nubifragi in arrivo su molte regioni italiane, apporti pluviometrici abbondanti – L’approfondimento di un centro depressionario tra Sardegna e Francia meridionale determinerà l’acutizzarsi di un’intensa fase di maltempo su gran parte della nostra Penisola che porterà temporali diffusi e apporti pluviometrici abbondanti su diverse regioni. Nelle prossime ore lungo tutto l’arco alpino, eccezion fatta per l’Alto Adige, le precipitazioni tenderanno ulteriormente a intensificarsi a causa dell’intenso flusso di correnti dai quadranti meridionali che addosseranno i fenomeni più intensi sui rilievi di alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Contestualmente sulla Liguria persisteranno fenomeni a carattere sparso con locali nubifragi attesi soprattutto su genovese e aree orientali della regione. Maltempo in arrivo nelle prime ore di domani anche sui settori tirrenici di Lazio e Toscana con possibilità che un intenso temporale colpisca anche la città di Roma entro le ore 12.