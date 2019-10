PREVISIONI METEO – OTTOBRATA in arrivo in ITALIA, temperature sopra la media anche di 4 o 5°C, ma quanto durerà?

Ulteriore miglioramento evidente al centro-nord

Nella giornata di oggi si è finalmente concretizzato il miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali, un miglioramento tra l’altro iniziato già dalla mattinata di ieri, in seguito ai residui rovesci notturni riscontrati nel Lazio. Oggi infatti, la giornata si è aperta ovunque al centro-nord con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, grazie all’afflusso di correnti più calde e stabili di origine africana, responsabili inoltre di un aumento dei valori termici, soprattutto per quelli massimi, previsti sopra la media del periodo anche di qualche grado.

Circolazione instabile nel Mar Jonio

La goccia fredda in transito verso il nord-Africa colpendo dunque principalmente questi settori, innesca però una circolazione depressionaria nel Mar Jonio che sarà ed è responsabile del maltempo previsto per oggi e tutt’ora in atto sulle province joniche della Calabria e della Sicilia. E’ proprio ancora quest’ultima ad avere avuto la peggio con le forti piogge e temporali localmente anche a carattere di nubifragio che hanno causato persino un morto, dopo che ieri l’instabilità aveva già causato nella regione diversi problemi. Migliora invece sulla Campania, dopo i rovesci che l’hanno coinvolta ieri mattina.

Lenta traslazione della goccia verso l’Egitto

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni la goccia fredda mediterranea continuerà col suo spostamento verso sud/sud-est interessando entro martedì 29 ottobre anche l’Egitto, dove poi la perturbazione verrà riassorbita dall’Alta pressione locale nella medesima giornata. Ne consegue un lento e progressivo miglioramento delle condizioni meteo anche nelle aree attualmente colpite dal maltempo, con ampie schiarite previste per la giornata di domani domenica 27 ottobre.