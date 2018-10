Tempesta di grandine in Uruguay: cadono palle di ghiaccio dal cielo, video impressionante. Molti disagi

Tempesta di grandine in Uruguay: cadono palle di ghiaccio dal cielo, video impressionante – Qualche giorno fa violentissime grandinate hanno colpito l’Uruguay, devastando numerose coltivazioni, automobili e recando danni anche a negozi ed abitazioni. Una vera e propria tempesta di grandine ha colpito la parte centrale del paese lasciando moltissime persone al buio a causa di numerosi black-out. Interessata anche la capitale Montevideo, dove le strade sono state trasformate in fiumi di acqua e fango e non sono mancati diversi disagi. In molti casi i chicchi di grandine hanno raggiunto le dimensioni di palle da biliardo, distruggendo intere coltivazioni e recando molti danni anche a diverse abitazioni. […]