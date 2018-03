Temporaneo richiamo caldo al sud. Molte città potrebbero superare i 25 gradi. Vediamo quali. Parentesi illusoria

Temporaneo richiamo caldo al sud. Molte città potrebbero superare i 25 gradi. Vediamo quali – Un temporaneo richiamo di aria calda sta interessando da ieri l’estremo sud, in particolare Sicilia, Calabria e sud della Puglia, con temperature notturne che non sono scese sotto i 20 gradi come fossimo in piena estate. Le città che potrebbero superare o toccare il valore soglia di 25 gradi sono: Palermo, Catania, Siracusa e Ragusa, la restante parte della Sicilia e tutta la Calabria avrà valori compresi tra 20 e 22 gradi. Un caldo tardo-primaverile che si esaurirà presto, da domenica sarà un lontano ricordo. […]