L’ex uragano Helene arriva in Europa, con la tempesta che porterà venti forti e mareggiate ad iniziare dall’Irlanda.

URAGANO HELENE: tempesta sull’Europa, venti forti e mareggiare a partire dall’Irlanda – 17 settembre 2018 – Dopo aver parlato di Florence e Mangkhut, i quali hanno rispettivamente portato morte e distruzione sugli Stati Uniti e tra le Filippine e la Cina, anche l’Europa deve fare i conti con l’arrivo di un uragano in questi giorni. Si tratta in particolare della tempesta Helene che proprio in queste ore si sta dirigendo verso le Isole Britanniche, dopo aver sfiorato le Isole Azzorre nel weekend. Sono attesi venti forti e precipitazioni intense dapprima sull’Irlanda e poi sulla Scozia, con mareggiate sulle coste e raffiche oltre i 100 chilometri orari sulle zone più esposte. L’allerta è massima perchè la tempesta Helene potrebbe causare molti problemi al traffico così come provocare dei diffusi blackout sia in Irlanda che sul Regno Unito. Il maltempo insisterà sulle Isole Britanniche per tutta la prima parte della settimana, nonostante la tempesta Helene sia prevista muoversi velocemente verso Nord Est. […]