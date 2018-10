Violentissimi temporali in risalita dallo Ionio verso nord: prossime ore difficile in tutte queste zone. Raffiche di vento e grandinate. Possibili criticità

Violentissimi temporali in risalita dallo Ionio verso nord: prossime ore difficile in tutte queste zone. Raffiche di vento e grandinate – L’ondata di maltempo sta entrando nel vivo al meridione dove piogge, temporali e vento forte stanno interessando molte zone. In modo particolare un grappolo di temporali davvero pericoloso, sta risalendo lo Ionio, tra la Calabria e la Puglia e nelle prossime ore porterà violentissimi temporali in alcune regioni. Vediamo dove avremo i fenomeni più intensi: Puglia, Basilicata e Calabria ionica le regioni maggiormente interessate nelle prossime ore. Attenzione alle grandinate o possibili alluvioni lampo, oltre che a fortissime raffiche di vento. I fenomeni in serata si estenderanno, e risulteranno anche forti, su Molise, Campania interna e resto della Calabria. […]