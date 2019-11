Violento nubifragio provoca allagamenti: fiumi di acqua e fango invadono tutto, strade interrotte – VIDEO

Nubifragi Lazio, alberi sulle strade e allagamenti

Il maltempo si è abbattuto in questi giorni sull’Italia ed ha interessato anche la regione Lazio. Da segnalare nella notte appena trascorsa alberi caduti, rami pericolanti e allagamenti in tutta la provincia di Latina. Numerosi danni sono stati segnalati in questi settori a causa della perturbazione che ha portato anche nubifragi, allagamenti con strade che si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua, nevicate sui settori montuosi del nord e l’acqua alta a Venezia a causa dello scirocco.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco

Come riporta latinacorriere.it, sono stati trenta in tutto gli interventi dei vigili del fuoco chiamati in soccorso di cittadini, o per liberare le strade rimaste bloccate dalle piante cadute sulla carreggiata. Il maltempo ha complito in particolare le zone da Latina a Terracina dove le squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto liberare strade da alberi caduti e rimuovere anche rami pericolanti.

Molti alberi caduti anche a Roma

Nella notte di domenica invece il maltempo ha provocato diversi disagi anche nella Capitale. A Roma decine di alberi caduti, metro rallentate, strade allagate, raffiche di vento che hanno fatto cadere pezzi di cornicioni dai palazzi colpendo le automobili in sosta. I vigili del fuoco, nella notte di domenica hanno effettuato circa 200 interventi. Ad Albano, un albero si è abbattuto su una macchina con a bordo una persona, estratta poi dai vigili del fuoco.