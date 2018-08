Violento peggioramento al centro: nubifragi e sensibile calo termico su molte zone nelle prossime ore. Temperature sotto la media stagionale. Possibili criticità

Violento peggioramento al centro: nubifragi e sensibile calo termico su molte zone nelle prossime ore. Temperature sotto la media stagionale – In arrivo una violenta perturbazione che spezzerà il lungo periodo monotono che ha interessato gran parte del nord Italia nelle ultime settimane, specie la Val Padana, a differenza del centro-sud costretto a fare i conti con piogge e temporali ormai da giorni. Tra la tarda serata e la notte si avrà un sensibile peggioramento meteo su molte zone dell’Italia centrale con temporali e locali nubifragi. Particolare attenzione a nord Marche, pesarese, anconetano e tutta la Toscana, specie aretino, con violenti rovesci temporaleschi e possibili grandinate o nubifragi. Temporali in estensione nella notte a tutte le regioni e nella mattinata di domani potrebbero essere particolarmente violenti su Marche, Abruzzo e Lazio, con possibili allagamenti. Temperature in sensibile calo, fin oltre i 10 gradi, con valori che scenderanno ben al di sotto della media del periodo. […]