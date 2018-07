Sisma: scossa di terremoto nettamente avvertita al nord Italia. Paura in molti comuni, dati ufficiali

Sisma: scossa di terremoto nettamente avvertita al nord Italia. Paura in molti comuni, dati ufficiali – Nella serata di ieri, una moderata scossa di terremoto, nettamente avvertita dalla popolazione, è stata registrata in Piemonte, nel cuneese. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.3 sulla scala Richter ed è stata localizzata nei pressi di Stroppo (CN) ma avvertita anche nel capoluogo. Sono seguite altre scosse di magnitudo ben più bassa. Non si registrano danni ma soltanto molta paura, in modo particolare nella zona epicentrale. […]