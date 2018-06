Sisma Giappone: violentissimo terremoto ripreso in diretta. L’esatto momento della scossa in questo video da brivido. La terra sta continuando a tremare

Sisma Giapone: violentissimo terremoto ripreso in diretta. L’esatto momento della scossa in questo video da brivido – Quest’oggi una violenta scossa di terremoto ha colpito e sconvolto parte del Giappone. Il sisma ha avuto una magnitudo di 6.1 sulla scala Richter ed è stata nettamente avvertito, in modo particolare nella zona di Osaka, dove ci sono stati alcuni piccoli crolli, evacuazioni di scuole e uffici e tubature esplose al momento del sisma. Purtroppo questa volta anche in Giappone, nonostante sia un paese fortemente abituato a molti terremoti, sono state segnalate vittime e molti feriti. Momenti di paura nella città, di seguito è mostrato il video che riprende in diretta la scossa di terremoto. […]