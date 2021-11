Terremoto in Sicilia oggi, domenica 21 novembre 2021: scossa M 2.5 in provincia di Catania | Dati INGV

L’INGV ha rilevato oggi, 21-11-2021, anche una serie di scosse strumentali in Italia. Ecco le più significative. Alle ore 12.12 sisma di magnitudo 1.8 al largo della Costa Toscana Livornese (Livorno) , ipocentro profondo 17 chilometri. Alle ore 14.26 terremoto di magnitudo 1.7 a Cittareale, in provincia di Rieti, ipocentro a 12 chilometri di profondità. SCOSSA DI MAGNITUDO 3.7 AL SUD ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Trema la terra in Sicilia ! L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 18.20 di oggi , domenica 21 novembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Mazzarrone , in provincia di Catania, ipocentro profondo 23 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalle popolazioni locali ma senza vittime né feriti o danni a strutture e cose, ha avuto luogo a 16 km da Vittoria, 21 km da Gela e 28 km da Ragusa. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Acate (7 km da Mazzarrone), Niscemi (11 km), Vittoria (16 km) e Caltagirone (17 km).

Per quanto riguarda l'estero l'INGV non ha registrato scosse di terremoto d magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, 21-11-2021.