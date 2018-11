Terremoto oggi Abruzzo 29 novembre 2018, scossa M 2.0 in provincia de L’Aquila – Dati Ingv

Terremoto Abruzzo oggi, giovedì 29 novembre 2018, lieve scossa di magnitudo 2.0 in provincia de L’Aquila

Terremoto oggi Tirreno meridionale, 29-11-2018

Alle ore 9:26 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata nel distretto Tirreno meridionale. Epicentro al largo, 66 chilometri ad ovest di Lamezia Terme, 67 km a nord di Messina, 76 km a nord di Reggio Calabria, 80 km a sud ovest di Cosenza, 88 chilometri ad ovest di Catanzaro. Ipocentro a 91 chilometri di profondità.

Terremoto oggi Abruzzo 29 novembre 2018

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo alle ore 00:42 di oggi, giovedì 29 novembre 2018. Epicentro a Barete, in provincia de L’Aquila. Ipocentro a 12 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 chilometro da Barete, a 3 km da Pizzoli, a 4 km da Cagnano Amiterno, a 7 km da Capitignano e Montereale, a 10 km da Scoppito, 16 km a nord ovest de L’Aquila, 41 km a sud ovest di Teramo, 53 km ad est di Terni. Non sono stati registrati altri eventi sismici in Italia. (Fonte: Ingv.it)

Terremoto oggi 29-11-2018, le forti scosse registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi, 29-11-2018. Gli ultimi due eventi che hanno raggiunto questa intensità si sono verificati domenica 25 novembre: scosse M 6.1 in Iran alle 17:37, ipocentro a 20 km, M 6.0 in Colombia alle ore 4:40, ipocentro a 10 km. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.