Terremoto oggi Calabria 18 marzo 2018, scossa M 2.4 provincia di Cosenza – Dati Ingv

Nella notte di oggi, 18-3-2018, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Valle Castellana, in provincia di Teramo. Sisma avvenuto alle ore 2:05, ipocentro a 17 km. Evento localizzato 18 km a nord ovest di Teramo, 46 km a nord dell’Aquila.

Previsioni meteo 18 marzo 2018 – Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni anche nevose diffuse su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale instabilità con piogge, rovesci e nevicate sia sulle Alpi che sugli Appennini. In serata insistono le precipitazioni su tutti i settori con fenomeni localmente intensi specie sull’Emilia Romagna. Neve in calo fino anche a 500-700 metri su Alpi e Appennino. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati Nord Orientali. Mari generalmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di generale instabilità con piogge e rovesci sia sul Tirreno che sull’Adriatico, neve in Appennino. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse su tutte le regioni con nevicate sui rilievi. In serata si rinnovano le condizioni di generale instabilità sia sulle coste che sulle zone interne con precipitazioni diffuse. Neve oltre i 1100-1300 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.