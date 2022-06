Terremoto oggi in Abruzzo, 27 giugno 2022: scossa M 2.9 registrata sul Mar Adriatico Centrale – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 2.9 sul Mar Adriatico Centrale: le altre scosse di oggi

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 16:22, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro localizzato sul Mar Adriatico Centrale. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 74 km di profondità. L’evento sismico avvenuto in mare aperto non è stato avvertito dalle popolazioni residenti sulle fasce costiere. Non vi sono comuni italiani entro 100 km dall’epicentro. Non sono state registrate altre scosse di terremoto in Italia nella giornata odierna, seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Le scosse di terremoto strumentali di oggi, 27 giugno 2022

Nella giornata di oggi sono state registrate alcune scosse di terremoto di natura strumentale con magnitudo inferiore a 2.0. La più forte, di magnitudo 1.9 è stata registrata alle ore 00:47 a Castelgrande, in provincia di Potenza. Alle ore 06:13 registrata una scossa di M 1.5 con epicentro localizzato nella città di Ussita in provincia di Macerata. Alle ore 10 scossa di M 1.5 a Rignano Garganico in provincia di Foggia, ipocentro localizzato a 11 km di profondità. Infine, scossa di M 1.5 a Resia, in provincia di Udine, alle ore 13:09, ipocentro a 10 km.

I terremoti di ieri, domenica 26 giugno 2022

Nella giornata di ieri, l’Ingv ha registrato due scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata localizzata in mare nel primo pomeriggio, di magnitudo 2.2. La scossa è stata registrata alle 15:23 nel Mar Ionio Settentrionale, con ipocentro a 65 km di profondità. A seguire, alle 17:56, scossa di magnitudo 2.4 a Oncino, in provincia di Cuneo, con ipocentro a 10 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 43 km a nord-ovest di Cuneo e a 54 km a sud-ovest di Moncalieri. COM. Leggi anche Intensa scossa di terremoto M 5.5 scuote zona altamente sismica: tremano più stati, epicentro nel sud dell’Iran. Dati EMSC

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, non sono state registrate nel mondo scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0 della scala Richter registrate nella giornata di oggi, lunedì 27 giugno 2022. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.