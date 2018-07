Terremoto oggi Puglia 13 luglio 2018, scossa M 2.1 costa garganica – Dati Ingv

Terremoto Puglia oggi, venerdì 13 luglio 2018: scossa di magnitudo 2.1 distretto costa garganica

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato una debole scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Puglia, alle ore 5:51 di oggi, venerdì 13 luglio 2018. Distretto costa garganica, epicentro in mare, ad 11 chilometri da Lesina, in provincia di Foggia. Ipocentro a 3 chilometri di profondità. Evento localizzato 30 chilometri a nord di San Severo, 58 km a nord ovest di Foggia.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare oggi in Italia. Alle ore 22:56 di ieri sera, sisma di magnitudo 2.0 a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 22:10 di ieri, scossa M 2.3 in Sicilia, epicentro a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Ipocentro a 6 km. Evento localizzato 38 km a nord di Caltanissetta, 48 km a sud est di Bagheria. […]