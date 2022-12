Estrazione lotto oggi e Supernalotto, martedì 27 dicembre 2022: numeri e previsioni meteo Italia domani

In quest’articolo, a partire dalle ore 20, scopriremo i numeri vincenti delle estrazioni del lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi 27 dicembre 2022. Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione odierna ammonta alla cifra record di oltre 335 milioni di euro. Sul sito della Lottomatica avete a disposizione anche statistiche e curiosità come i numeri ritardatari e i più frequenti del Lotto. Non perdete i premi Superenalotto e Superstar e le previsioni meteo Italia per domani, mercoledì 28 dicembre 2022.

Estrazioni Superenalotto di oggi, 27 dicembre 2022: numeri vincenti

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazioni Lotto oggi, 27 dicembre 2022: numeri estratti

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Previsioni meteo Italia 28 dicembre 2022

Al Nord: Al mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole, pioviggini in Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse su coste e pianure e deboli piogge sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa,m ampi spazi di sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, deboli piogge in Toscana. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti su coste e pianure. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità bassa su coste e pianure delle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

