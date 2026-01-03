Meteo – Maltempo anche intenso in arrivo in Italia, con neve fino in collina: scatta l’allerta della Protezione Civile

Serata di maltempo per alcune zone del Paese

La giornata odierna è stata contrassegnata da condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte, anche se qualche nota di maltempo si è attivata e continua ad attivarsi nel Lazio e, in questo momento, anche in Abruzzo, con neve a quote non inferiori ai 2.000 metri, a causa di un corridoio di correnti più umide e instabili sul Mediterraneo. Le temperature, in questo contesto, risultano pertanto in netto aumento rispetto ai valori registrati negli scorsi giorni, in particolare al centro-sud.

Maltempo in espansione e in intensificazione per domani, con temperature in calo

Nella giornata di domani domenica 4 gennaio le condizioni meteo subiranno un ulteriore peggioramento in Italia, con il maltempo che andrà estendendosi su buona parte dei settori centrali dove i fenomeni si riveleranno localmente anche intensi. Le temperature tenderanno mediamente ad abbassarsi, favorendo un calo anche della quota neve che potrà attestarsi sui 500/600 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano, dai 700/900 metri su quello marchigiano e dai 1.000/1.300 metri su quello abruzzese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, su Marche, Umbria, Lazio orientale, Campania nord-orientale e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Romagna, Toscana centro-meridionale, Sardegna centro-settentrionale, resto di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, Puglia settentrionale e Basilicata settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie su Sardegna nord-occidentale e resto di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania centro-settentrionale. Nevicate: sopra i 1000-1200 m su Marche e settori settentrionali di Umbria e Abruzzo, in calo fino ai 600-800 m su Marche centro-settentrionali e Umbria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime basse sulle zone pianeggianti settentrionali, specie di Piemonte e Lombardia; massime in sensibile calo su Toscana, Umbria, Marche e versanti adriatici dell’Abruzzo. Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale, sud-occidentali su Puglia meridionale, settori ionici della Calabria e aree montuose meridionali con raffiche di burrasca sui crinali. Mari: molto mossi o agitati Ionio e Canale d’Otranto; molto mossi Mar Ligure, Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno centro-meridionale; tendente a molto mosso il Mar di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 4 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Marche: Marc-4, Marc-3

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.