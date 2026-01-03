Meteo – Attacco artico in arrivo nella prima parte della prossima settimana, con neve a quote basse! I dettagli

Tempo in prevalenza stabile, ma non mancano note di maltempo

Prevalente stabilità sta interessando negli ultimi giorni la nostra Penisola, anche se un corridoio di correnti umide permette ancora l’ingresso di qualche rovescio, nella fattispecie odierna, nel Lazio. I fenomeni stanno per sconfinare anche in Abruzzo, dove la neve si attesterà intorno ai 2.000 metri. Le temperature, in questo contesto, risultano infatti mediamente in aumento rispetto ai valori registrati negli scorsi giorni, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

Prossime ore con ulteriore maltempo in arrivo

Le prossime ore vedranno condizioni di ulteriore maltempo in arrivo in Italia, con piogge e rovesci insistenti nel Lazio e anzi in intensificazione, con fenomeni localmente anche intensi in particolare sulle zone interne. Rovesci investiranno anche una parte dell’Abruzzo, mentre altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente migliori, alla stregua di come sono risultate per tutta la giornata corrente.

Prosieguo del Weekend con maltempo insistente e temperature e neve in abbassamento

Il prosieguo del Weekend sarà caratterizzato dalla prosecuzione del maltempo che, anzi, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sembra potersi estendere sui settori centrali, con fenomeni localmente anche intensi e con temperature in abbassamento a causa dell’afflusso di correnti più fredde di stampo artico sul Mediterraneo. Ciò porterà la quota neve ad attestarsi fino a quote collinari su alcuni settori dell’Appennino centrale.

Freddo in intensificazione e neve fino in bassa collina nella prima parte della prossima settimana

La prima parte della prossima settimana vedrà il persistente e un più deciso afflusso di correnti più fredde di natura artico marittima sul Mediterraneo, che andranno ad alimentare il maltempo in Italia che a quel punto si estenderà su buona parte del centro-sud. Le temperature tenderanno ad abbassarsi ulteriormente e con loro la quota neve che potrebbe, in Toscana e nella giornata di martedì 6 gennaio, nonché Epifania, attestarsi fin sui 200-300 metri. Tuttavia, tale previsione necessita di ulteriori conferme: vi invitiamo pertanto a seguirle sul nostro sito nei prossimi giorni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.