Giornata di Santo Stefano critica per molte regioni. Nubifragi e quota neve in calo. Possibili allagamenti

Giornata di Santo Stefano critica per molte regioni. Nubifragi e quota neve in calo. – Nella giornata di Santo Stefano il maltempo interesserà gran parte d’Italia, con netto peggioramento al centro-sud rispetto alla giornata odierna, in particolar modo sul versante tirrenico. Piogge sparse cadranno al nord sin dalla mattinata, anche a carattere di rovescio sulla Liguria con possibili nubifragi. Neve sulle Alpi sopra i 600-800 metri, 1000 metri sull’Appennino Ligure, localmente più in basso in Piemonte. Rovesci e temporali anche lungo il Tirreno e sulla Sardegna occidentale specie nella seconda parte del giorno, mentre altrove il tempo resterà più asciutto. Clima molto mite al centro, al sud e sulla Liguria, freddo sulle pianure del nord con temperature più basse. […]