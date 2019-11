Il maltempo sta flagellando l’Italia: scuole chiuse in tutte queste città. Lista completa

Il maltempo continua ad imperversare sull’Italia

Il maltempo non dà tregua all’Italia ed anche nella giornata di mercoledì 13 novembre 2019 sono previsti violenti temporali in molte regioni della nostra Penisola. In tal senso, la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione sulla Basilicata e l’allerta gialla in altre 12 regioni. Per questo motivo, dunque, molti sindaci hanno deciso di firmare provvedimenti relativi alla chiusura delle scuole.

Scuole dell’infanzia e asili resteranno chiusi a Venezia

Tra i comuni che hanno deciso per la chiusura delle scuole vi è quello di Venezia. Già oggi, martedì 12 novembre 2019, era stata assunta la medesima decisione a causa dell’acqua alta e domani, mercoledì 13 novembre 2019, l’ordinanza è stata replicata. A restare chiuse saranno le scuole dell’infanzia e gli asili che si trovano nel centro storico di Venezia e nelle Isole di Murano, Burano, Giudecca e Sacca Fisola.

Scuole chiuse anche in alcuni comuni pugliesi

Il maltempo domani interesserà anche la Puglia e, dunque, le scuole resteranno chiuse in alcuni comuni. Stando a quanto riportato da “Fanpage.it”, le scuole non apriranno a Mesagne, in provincia di Brindisi: la comunicazione è arrivata direttamente dal sindaco Toni Matarrelli che ha comunicato su Facebook la decisione di firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole in ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 13 novembre 2019. A restare chiuse saranno anche le scuole di Taranto e di Sava (Taranto).