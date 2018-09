Maltempo al centro: violenti temporali pronti ad interessare diverse zone. Locali nubifragi e allagamenti

Maltempo al centro: violenti temporali pronti ad interessare diverse zone – Anticiclone che lascia passare una perturbazione da ovest con piogge e temporali soprattutto al centro-nord e Sardegna. Nelle prossime ore piogge anche intense, associate a grandinate e colpi di vento colpiranno soprattutto parte del centro Italia. Massima attenzione a rovesci e temporali sulla Sardegna settentrionale, Umbria e soprattutto appennino marchigiano ed abruzzese in movimento da ovest, sud-ovest verso est, nord-est, quindi con probabile coinvolgimento anche delle aree collinari e costiere di queste regioni. Nel tardo pomeriggio ulteriore peggioramento tra Elba, bassa Toscana e Lazio con temporali anche intensi in serata e con probabile coinvolgimento anche della Capitale. Fenomeni possibili a fasi alterne per tutto il giorno nelle zone interne ed appenninche. Clima caldo e tipico estivo, nonostante il maltempo presente in alcune zone. […]