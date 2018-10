Maltempo in Sardegna: nubifragi e temporali intensi stanno provocando alcuni disagi sull’isola. Ecco la possibile evoluzione dei prossimi giorni

Maltempo in Sardegna: nubifragi e temporali intensi stanno provocando alcuni disagi sull’isola – La Sardegna risulterà la regione italiana maggiormente interessata da piogge e temporali, a causa di una perturbazione che dalle Baleari tenderà lentamente a portarsi verso levante ma che nel suo percorso verrà ostacolata dalla presenza dell’alta pressione più ad est e non riuscirà quindi a progredire ulteriormente. Anzi, dopo essersi mossa da ovest verso est e scaricato violenti temporali sulla Sardegna, tenderà a tornare indietro e a sprofondare addirittura sul nord-Africa. Questo significa che i fenomeni, tra oggi e giovedì si concentreranno sempre sulle stesse zone, quindi in Sardegna e in maniera meno intensa su parte del nord-ovest. Sarà proprio la Sardegna a vedere i fenomeni più forti, con veri e propri nubifragi, in modo particolare nel cagliaritano, ma un po’ su tutta l’isola. Già in queste ore infatti sono visibili delle grosse celle temporalesche attorno all’isola e a breve colpiranno duramente tutte le province. Altrove invece nelle prossime 48 ore avremo una generale variabilità, con qualche episodio instabile nel pomeriggio (rovesci e temporali) al nord-ovest e lungo l’appennino centro-meridionale italiano, con clima generalmente mite per venti di scirocco. Nel fine settimana invece l’Italia si troverà probabilmente in una sorta di “palude barica”, quindi senza un campo di alta pressione convincente ne tanto meno in presenza di vere e proprie perturbazioni. […]