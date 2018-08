Maltempo Italia: raffica di temporali pronti nuovamente a colpire molte regioni. Attenzione alle violente grandinate. Possibili allagamenti o criticità

Maltempo Italia: raffica di temporali pronti nuovamente a colpire molte regioni. Attenzione alle violente grandinate – Anche questo pomeriggio, numerosi temporali colpiranno gran parte della penisola, instabilità che sarà presente da nord a sud, insistendo maggiormente sulle aree interne ma anche lungo alcuni tratti costieri. Un mix micidiale, molto pericoloso, quello del caldo e dei temporali, in attesa del passaggio di una perturbazione. Un vero e proprio fronte accompagnato da aria fresca, si farà strada da ovest nella serata di domani, abbordando il settore nord-occidentale italiano e attraversando gran parte del centro-nord entro venerdì con diffuso maltempo. Vista la grande quantità di energia in gioco, si avranno tutte le possibilità per avere fenomeni violenti e forti grandinate. Quali però le zone più colpite nelle prossime ore? Tutte le zone interne del centro, con temporali violenti e locali grandinate in città come Firenze, Perugia, Terni, Roma, Rieti, Urbino. Piogge anche al nord-est e sulla pianura emiliana entro sera, così come sulla Sicilia settentrionale e zone interne della Sardegna e della Campania. Fenomeni violenti soprattutto a ridosso dell’appennino centrale, con raffiche di vento e temperature in calo. […]