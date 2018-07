Maltempo: raffica di temporali in arrivo. Attenzione a fenomeni violenti e grandinate. Queste le zone colpite. Possibili allagamenti

Maltempo: raffica di temporali in arrivo. Attenzione a fenomeni violenti e grandinate. Queste le zone colpite – Ultime ore soleggiate per parte del nord Italia, infatti una perturbazione si sta avvicinando lentamente da ovest, nord-ovest. Nel corso del pomeriggio, primi forti temporali su Alpi occidentali e Piemonte in movimento verso est, con particolare accanimento questa sera su Trentino, Veneto ed Emilia, dove saranno possibili veri e propri nubifragi associati ad intense grandinate. Nella mattinata di domani qualche debole precipitazione ancora possibile su Triveneto poi rapido miglioramento su queste zone ma contemporaneamente peggiora nuovamente in modo marcato al nord-ovest con piogge e temporali. Entro domenica sera il maltempo avrà conquistato tutto il settentrione con successiva estensione nella notte verso Toscana e Marche. […]