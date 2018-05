Maltempo in Italia, con rovesci e temporali che nei prossimi giorni bagneranno tutta la nostra Penisola da Nord a Sud.

MALTEMPO: rovesci e temporali intensi in ITALIA, precipitazioni da Nord a Sud – 02 maggio 2018 – Il maltempo torna ad essere protagonista sull’Italia in questo inizio di maggio sempre più fresco e instabile, con rovesci e temporali anche intensi da Nord a Sud. Il tutto a causa della risaluta di una vortice dal Nord Africa, il quale nei prossimi giorni si porterà sul Mar Tirreno e vi stazionerà almeno fino al weekend, stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo. Si inizierà già oggi, mercoledì 02 maggio, con il maltempo che colpirà particolarmente le Isole Maggiori: tra Sicilia e Sardegna sono attesi rovesci e temporali di forte intensità, con poi i fenomeni che da domani arriveranno anche a lambire le regioni del medio basso versante Adriatico. Il maltempo non risparmierà comunque neanche il resto dell’Italia, con piogge sparse da Nord a Sud. Venerdì o4 maggio la situazione meteo non cambierà, con rovesci e temporali attesi ancora su tutta la nostra Penisola: attenzione ai fenomeni più intensi specie al Nord Est, sulla Sardegna, sul versante Tirrenico e tra Molise e Puglia. […]