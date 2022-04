METEO – 25 APRILE ancora INCERTO, ITALIA tra MALTEMPO e STABILITA’, poi SUPER ANTICICLONE: la tendenza

Maltempo sempre più diffuso nelle prossime ore

L’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica in progressione dalla Penisola iberica continuerà ad alimentare il peggioramento già evidente dalla seconda parte di ieri, portando maltempo a carattere sempre più diffuso nelle prossime ore a causa del posizionamento di un minimo depressionario nei pressi della Bocca di Bonifacio e, di conseguenza, all’avvicinamento della perturbazione stessa. I fenomeni risulteranno localmente anche intensi e occasionalmente accompagnati anche da attività elettrica, ma senza grosse variazioni di temperatura (scopri di più).

Ancora piogge e occasionali temporali per domani

Il fronte instabile attraverserà l’Italia da ovest verso est, con maltempo che finirà per interessare gran parte del territorio nazionale tra oggi e domani venerdì 22 aprile. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e occasionali temporali finiranno per interessare nella giornata di domani soprattutto il nordest e l’Emilia Romagna, con interessamento anche delle regioni centrali (specie tirreniche) e Campania. Tutto questo anticiperà comunque un’ulteriore ondata di maltempo che riguarderà la nostra Penisola nel prossimo weekend e in particolare le regioni centro-settentrionali.

25 aprile incerto, poi Alta pressione in elevazione

Il ponte della Liberazione non inizierà di certo nel migliore dei modi, con le condizioni meteo che risulteranno perturbate sulle regioni centro-settentrionali del Paese, soprattutto a partire dalla seconda metà di sabato 23 aprile (scopri di più). Tuttavia tali condizioni potrebbero protrarsi fino all’inizio della prossima settimana, nonché fino proprio a lunedì 25 aprile, con piogge e temporali soprattutto nel pomeriggio sul centro-nord. A seguire l’Alta pressione torna a puntare l’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

