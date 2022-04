METEO – 25 Aprile con possibile Italia divisa tra PIOGGE e TEMPORALI e cieli SOLEGGIATI. Ecco la TENDENZA

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Durante il weekend di Pasqua un impulso di aria fredda ha portato un netto calo termico in Italia con temperature anche di 4-6 gradi sotto la media del periodo ed ha portato anche qualche fenomeno specie al Sud. Ora i valori di pressione sono tornati a salire sul Mediterraneo portando tempo stabile con un clima ancora fresco. Condizioni meteo rimarranno stabili almeno fino a domani con temperature in aumento , anche se arriveranno le prime piogge sulla Sardegna e al Nord-Ovest a causa di una perturbazione atlantica in arrivo sulla Penisola Iberica.

Festa della Liberazione con ancora possibile maltempo su alcune regioni

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS anche nel giorno del 25 Aprile la circolazione depressionaria risulterà ancora attiva sull’Europa, mentre l’alta pressione dovrebbe rimontare ulteriormente sul Mediterraneo. Il maltempo potrebbe dunque continuare ad interessare il Nord Italia, anche se con fenomeni più sporadici, mentre al Centro-Sud l’alta pressione porterà maggiore stabilità con cieli per lo più soleggiati. Italia che risulterebbe dunque divisa in due anche nella Festa della Liberazione. Temperature che non dovrebbero subire grosse variazioni, risultando in linea con le medie del periodo e leggermente al di sopra al meridione. Ma vista la distanza temporale si tratta di una tendenza con indice di attendibilità basso. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.