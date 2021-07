METEO AGOSTO – Stagione in RIPRESA verso un periodo ROVENTE, specie al NORD. Le ultime NOTIZIE

Maltempo alle strette, dopo i forti temporali di ieri

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Nel corso della giornata di ieri il passaggio di una goccia fredda in quota sulle regioni meridionali, ha dato adito alla formazione di temporali stazionari autorigeneranti: è il caso di San Marco in Lamis, comune del Gargano in provincia di Foggia che ha fatto registrare circa 240 millimetri di pioggia in 9 ore; a conseguenza delle piogge torrenziali, si sono verificati numerosi smottamenti del terreno, allagamenti di scantinati e abitazioni, nonché interruzioni delle arterie stradali e ferroviarie. Nel corso della giornata odierna non mancheranno i temporali che si paleseranno a ridosso dei settori montani, ma vediamo nel dettaglio dove.

Ancora instabilità, ma in un contesto molto più stabile

Meteo – La rimonta di un campo di alta pressione garantirà maggiore stabilità al centro-sud, con temperature in rialzo sullo stivale. Tuttavia al nord Italia non mancheranno temporali specie sui rilievi ed in sconfinamento anche sulle pianure tra mercoledì e giovedì: quest’oggi i rovesci si paleseranno su Piemonte, Lombardia, Trentino e Friuli, specie sui versanti di confine. Temporali attesi anche sull’Appennino Tosco-Emiliano, sull’Irpinia, Basilicata e zone montane della Calabria. Qualche temporale potrà manifestarsi sui rilievi delle Isole Maggiori, grazie alla residua aria fresca in quota. La settimana corrente proseguirà con ancora instabilità sui rilievi, mentre sulle pianure tornerà a splendere il sole. A seguire come si concluderà il mese di luglio? Scopriamolo insieme!

Luglio verso una chiusura dai connotati estivi, ma non mancano le insidie

Meteo fine luglio – Il termine del mese corrente potrebbe risultare generalmente stabile, anche se tra il fine settimana e l’inizio della prossima una nuova perturbazione atlantica potrebbe palesarsi sulle regioni settentrionali. Luglio dunque in controtendenza rispetto a quanto preventivato specie al nord, che in più occasioni ha manifestato temperature sotto la media e precipitazioni abboondanti; il mese di agosto potrebbe aprirsi secondo il centro di calcolo Lamma con più caldo rispetto alla norma, ma senza particolari ondate di caldo. Questa visione sembrerebbe combaciare con quanto redatto dall’ultima tendenza ECMWF: scopriamola nell’ultimo paragrafo!

