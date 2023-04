Meteo – Al via il peggioramento in Italia con piogge in atto su diverse regioni; la tendenza

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Cede l’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Un centro di bassa pressione ha preso forma nelle ultime ore a ridosso della Sardegna, posizionato dalle ultime rilevazioni sul Tirreno occidentale con un valore barico al suolo di 1010 hPa. Tale ciclogenesi tenderà a trasferirsi gradualmente verso levante, agendo nella giornata di lunedì 1 maggio sul medio Tirreno ed arrecando maltempo su gran parte dell’Italia.

Meteo in atto sull’Italia: prime piogge su Piemonte, Sardegna e Sicilia

Ultimo scatto del satellite che mostra un’Italia attraversata da molte nubi. La ciclogenesi presente a ridosso della Sardegna sta al momento concentrando i fenomeni sull’Isola, Sicilia ed in particolare sul Piemonte occidentale dove gli accumuli pluviometrici dalla mezzanotte superano localmente i 50 mm. Deboli piogge sono in atto anche sul Veneto sudoccidentale. Timide schiarite si attardano sulla Romagna e Lombardia sudorientale. Temperature miti con valori mediamente vicini ai +20°C, fatta eccezione per Puglia e Molise, con punte di +23/+24°C sull’alta Toscana, spezzino ed Isole Maggiori.

Tendenza prossime ore e 1 maggio: maltempo con piogge anche intense sul Piemonte e parte del sud

Meteo atteso in ulteriore peggioramento nelle prossime ore. I fenomeni tenderanno a divenire intensi dalla notte sul Piemonte. Piogge e temporali che dalle due Isole Maggiori tenderanno ad estendersi nella seconda parte di giornata ai settori tirrenici Peninsulari con fenomeni localmente intensi nottetempo sulle coste tra bassa Toscana e Lazio. Vortice depressionario in trasferimento verso il medio Tirreno per la festività del 1 maggio. Le condizioni meteo subiranno un ulteriore peggioramento con piogge e temporali sparsi sull’Italia, specie centro-meridionale e di Nordovest. I fenomeni potranno assumere localmente carattere di forte intensità ed accompagnati da grandinate sul Piemonte nord-occidentale, bassa Toscana e tra Calabria e Campania.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo attese nelle prossime ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 30 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Medio Tevere.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.