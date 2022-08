METEO – ALLERTA della Protezione Civile per FORTI TEMPORALI nelle prossime ore su parte d’ITALIA

Meteo Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Nonostante l’alta pressione, le condizioni meteo sull’Italia volgono verso una maggiore instabilità. Infiltrazioni in quota di origine oceanica sulle regioni settentrionali e dall’est Europa su quelle centro-meridionali favoriranno i moti convettivi nei prossimi giorni, con temporali via via più diffusi su molte regioni d’Italia. Durante la notte appena trascorsa e le prime ore del mattino, forti temporali si sono concentrati in particolare tra l’entroterra ligure, il Piemonte orientale e le Prealpi lombardo-venete con accumuli pluviometrici localmente fino a 60-80 mm. Al momento non si segnalano danni, come avvenuto venerdì in Val di Fassa, ma nelle prossime ore sono attesi nuovi forti temporali.

Temporali oggi al centro-nord

Temporali – Scattata l’allerta meteo della Protezione Civile per la giornata odierna. Domenica di maltempo nel corso del mattino tra Liguria di levante, Emilia, Lombardia, Veneto e Trentino con piogge e temporali sparsi, localmente intensi; durante le ore pomeridiane i fenomeni tenderanno a concentrarsi a ridosso dei settori alpini e prealpini, tornando ad interessare anche le pianure, tra le ore tardo pomeridiane e serali, specie di Piemonte, Lombardia, nord Emilia e Veneto. Temporali attesi nel corso del pomeriggio anche sulle zone interne del centro-sud ed Isole Maggiori, con sconfinamenti sin verso i settori di pianura di Toscana, Lazio e Campania. Non si escludono nubifragi lampo e locali grandinate.

Avvio di settimana con forti temporali anche al centro-sud

Nel corso della prossima settimana i massimi pressori sono previsti in trasferimento tra il Regno Unito, Mar del Nord e Scandinavia, alimentando una circolazione nord-orientale alle medio-basse latitudini europee. L’Italia si ritroverà quindi coinvolta in tale circolazione più fresca in quota, con condizioni meteo che volgeranno verso una maggiore instabilità al centro-sud. La giornata di lunedì sarà infatti particolarmente instabile sulle regioni centro-meridionali, con acquazzoni e temporali che nel corso del pomeriggio tenderanno a formarsi nuovamente sui settori interni, estendendosi sin verso le pianure interne. I fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità specie tra Toscana, Umbria, alto Lazio ed Appennino centrale. Temporali che non mancheranno anche al sud e zone interne di Sicilia e Sardegna. Meteo ancora instabile, fin dal mattino specie su Triveneto, Lombardia , Emilia e Liguria di Levante. Rischio temporali fino a Ferragosto, specie sulle regioni centro-meridionali.

CONTINUA A LEGGERE





Oggi ancora caldo intenso al centro-sud, poi graduale flessione

Se sulle regioni settentrionali le temperature oggi subiranno un deciso calo, anche di 8/10°C sull’Emilia, al centro-sud ed Isole farà ancora molto caldo. Le temperature massime raggiungeranno ancora la soglia dei +35°C tra Lazio, Umbria e Toscana così come sui settori interni del sud ed Isole Maggiori. Non si escludono punte di +36/+38°C sul Lazio, Metaponto, tarantino e Campania. Calo termico da domani, ma ancor più tra martedì e mercoledì anche al centro-sud, con temperature che si porteranno vicine o di poco superiori alle medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.