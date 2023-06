Meteo Italia – Allerta della Protezione Civile, piogge e forti temporali verso il centro-sud; ecco le aree interessate

Meteo Italia, la situazione sinottica a scala euro atlantica

Situazione sinottica a scala europea caratterizzata dalla presenza di una saccatura sull’Oceano Atlantico al cui interno agisce una depressione, pari a 990 hPa, a sud dell’Islanda. Promontorio anticiclonico presente sull’Europa sudoccidentale, mentre un’ansa ciclonica transita tra Balcani ed Italia, seguita da masse d’aria più fresche dai quadranti settentrionali. In tale contesto il flusso umido principale transita ondulato risalendo dal vicino Atlantico alla Scandinavia per poi ripiegare sul nord della Russia. Sull’Italia l’ondata di caldo indietreggia, lasciano strada a fresche correnti settentrionali accompagnate dal ritorno dell’instabilità sulle regioni centro-meridionali.

Aria più fresca in estensione anche al centro-sud con acquazzoni e temporali

Meteo sabato 24 giugno: aria fresca in estensione su tutta l’Italia con temporali su parte del centro-sud. Giornata odierna che segnerà la fine del caldo intenso su tutto il Paese. L’ansa depressionaria in transito tra Balcani ed Italia sarà infatti seguita da aria più fresca dai quadranti settentrionali. Al mattino piogge e temporali sono attesi in particolare tra Marche ed Abruzzo. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali in estensione al Lazio centro-meridionale, Campania, Molise, Basilicata e nel corso della sera anche alle Murge baresi, tarantine e nord della Calabria. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, accompagnati da grandinate e colpi di vento. Mediamente soleggiato sul resto del Paese. Diffuso calo termico con massime comprese tra i +28°C ed i +31°C, salvo picchi di +33/+34°C in Sicilia; valori più contenuto sul medio Adriatico con massime difficilmente superiori ai +25/+26°C.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso venerdì 23 giugno dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale ed orientale, Basilicata orientale e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli, fino a puntualmente moderati su Marche occidentali e meridionali, Abruzzo centro-settentrionale e settori interni del Lazio centrale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale calo al Centro-Sud, localmente sensibile o marcato.

Venti: forti nord-occidentali sui settori meridionali di Sardegna e Sicilia; localmente forti settentrionali sui settori costieri di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Mari: inizialmente molto mosso il Mar di Sardegna in attenuazione; molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata odierna, sabato 24 giugno 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

