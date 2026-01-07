Meteo Roma – Tempo più stabile tra oggi e domani, salvo occasionali fenomeni, nuovo maltempo entro il weekend

Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Mercoledì 7 Gennaio
di Cristiano Caparbi

Meteo Roma - Saccatura in transito sul Mediterraneo centrale porta ancora un po' di instabilità ma con verso un miglioramento con ampie schiarite entro domani, poi nuova perturbazione attesa entro il weekend

Previsioni meteo Roma.

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria colma di aria fredda in movimento sul Mediterraneo centrale, portando ancora maltempo al Sud Italia e residui fenomeni anche sul parte del Centro, mentre al Nord sono in arrivo ampie schiarite. Tempo più stabile domani, ma entro il weekend atteso un nuovo peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Al mattino avremo tempo per lo più asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Nel corso del pomeriggio con il transito della goccia fredda in quota l’atmosfera risulterà più instabile con fenomeni occasionali e isolati, specie sul Lazio centro-meridionale, con possibili fiocchi fin verso i 500-700 metri ma che non porteranno accumuli nevosi. Ampie schiarite in arrivo dalla serata, salvo ancora possibili residui fenomeni sul basso Lazio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +2/+4°C della notte ed i +7/+8°C del  pomeriggio.

Meteo Roma giovedì 8 gennaio

La giornata di domani vedrà tempo stabile sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo asciutto su tutti i settori della regione con cieli soleggiati e qualche nube di passaggio e degli addensamenti bassi tra Reatino e Viterbese. Nuvolosità in graduale aumento dalla serata con locali piovaschi dalla notte. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +0/+2°C della notte ed i +7/+8°C del  pomeriggio.

Nuova perturbazione entro il weekend

Dopo il miglioramento tra oggi e domani, una nuova perturbazione polare interesserà il Mediterraneo entro il weekend. Nuovo peggioramento sul Lazio atteso per venerdì con piogge sparse e temperature in aumento. fronte fredda nella giornata di sabato che porterà acquazzoni e temporali ed un nuovo calo termico, con possibili di nevicate fino a quote medio-basse specie in Appennino e sul basso Lazio. Ancora presto comunque per i dettagli. Tempo in miglioramento a seguire ma con clima che dovrebbe mantenersi freddo fino ad inizio prossima settimana, poi a seguire temperature che dovrebbero tornare a salire.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma incerto con frequenti piogge ed occasionali temporali sino all’Epifania.  Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

