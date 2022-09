METEO – Alluvione nelle Marche: freddo e pioggia in regione. Recuperata l’auto della donna che risulta ancora dispersa. Ultimi aggiornamenti

Torna a piovere in parte delle Marche: ritrovata l’auto della donna scomparsa

Il tempo nelle Marche resta instabile e la pioggia torna a cadere in modo intermittente nelle zone alluvionate. Proseguono le ricerche dei dispersi dopo la tragica alluvione che ha colpito la regione, un’inondazione che ha causato morti, feriti e danni irreparabili in gran parte della provincia di Ancona e in quella di Pesaro-Urbino. Il bilancio parla di 11 morti e ancora due dispersi. I soccorritori sono in azione per trovare sopravvissuti o, nel peggiore dei casi, i corpi senza vita di chi non si trovava. E proprio poche ore fa, come riportato da Notizie.it, è stata rinvenuta l’auto di uno dei due individui che ancora manca all’appello; si tratta di Brunella Chiù, 56enne dispersa dal 15 settembre scorso di cui però è apparsa la Bmw serie 1 bianca. A ritrovarla sono stati i Carabinieri. Della proprietaria però ancora nessuna traccia.

Il ritrovamento

La macchina della signora Chiù è stata rinvenuta a Sud del ponte di Bruello, nei pressi di Corinaldo (Ancona): il veicolo, trovato in una zona inaccessibile, era completamente pieno di fango all’interno e presenta danni importanti alla carrozzeria (mancano diversi pezzi). Nella Bmw c’erano i documenti che attestano l’appartenenza a Brunella Chiù. Le ricerche proseguono senza sosta nella speranza di ritrovare vive queste persone. Si spera inoltre in una pausa dal maltempo prima dell’arrivo di un altro intenso peggioramento che potrebbe colpire anche la regione italiana a partire da domenica.

L’altro disperso

Il secondo disperso dopo l’alluvione nelle Marche è Mattia Luconi, bambino di soli otto anni letteralmente sparito nel nulla: il piccolo era tra le braccia della madre quando l’alluvione li ha travolti, purtroppo la forza della natura è stata più forte delle braccia della madre e il bimbo è scomparso nell’acqua. Finora sono stati trovati lo zainetto e a seguire anche le scarpe del piccolo Mattia, non ancora lui in carne ed ossa. CONTINUA A LEGGERE…

Cosa attendersi dal punto di vista meteo

Nel frattempo che proseguono le ricerche, il tempo è nuovamente peggiorato in regione e le temperature sono crollate. Si parla di valori di almeno 8-9 gradi sotto la media stagionale e il clima è quello di autunno inoltrato. Tra domani e la prima parte di sabato si dovrebbe avere un parziale miglioramento e le temperature dovrebbero salire con massime prossime a 24-25 gradi. A seguire, invece, in regione e nelle aree interessate dall’alluvione sono attese altre forti piogge a causa di una perturbazione nord-atlantica. In particolar modo sul settore settentrionale e nelle zone interne appenniniche, soprattutto nella giornata di domenica gli accumuli potrebbero essere anche abbondanti.

Seguiteci come sempre sulla nostra pagina

Noi vi ricordiamo di restare sempre sintonizzati sul nostro sito dove potete scoprire tutte le notizie di attualità, cronaca, terremoti e soprattutto meteo in tempo reale e seguire le nostre previsioni sempre aggiornate. Vi ricordiamo, inoltre, di iscrivervi anche al nostro canale Youtube.