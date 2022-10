Meteo – Alta pressione verso il cedimento, tornano le piogge nel weekend e soprattutto la prossima settimana

Tempo ancora stabile sull’Italia e con clima mite

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Da inizio mese siamo alle prese con vasto campo di alta pressione che dall’Atlantico si è esteso fino all’Europa orientale, portando tempo stabile in Italia. Sui settori occidentali del continente vediamo però che l’alta pressione inizia a mostrare i primi segnali di cedimento, con un calo dei geopotenziali in quota, già nella giornata odierna. Questo non porta ancora nessuna variazione delle condizioni meteo sull’Italia, con assenza di piogge e temperature leggermente sopra la media. Ma nei prossimi giorni il cedimento interesserà anche il Mediterraneo.

Arriva qualche pioggia del weekend

Come appena anticipato, nel corso del weekend l’alta pressione inizierà a cedere anche sul Mediterraneo, con un’ansa depressionaria in quota che si fa strada sul Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo che si fanno più instabili anche sulla Penisola Italiana. Nella giornata di sabato avremo un aumento della nuvolosità in transito soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, ma con piogge che interesseranno solo i settori alpini e qualche fenomeno anche su Sardegna, Piemonte e Liguria. Nella giornata di domenica avremo invece sia al Nord-Ovest che sulla Sardegna piogge sparse con possibili rovesci e temporali e dei fenomeni più sporadici dovrebbero raggiungere anche la Sicilia. Ancora asciutto sul resto d’Italia, anche se non si escludono fenomeni isolati e di breve durata sull’Appennino centrale.

Inizio prossima settimana con piogge in arrivo su alcune regioni e temperature in linea con il periodo

L’ansa depressionaria che nel weekend raggiungerà il Mediterraneo occidentale, tra lunedì e martedì andrà a transitare sul Mediterraneo centrale, portando un aumento dell’instabilità sull’Italia. Molta nuvolosità sarà presente sull’Italia da Nord a Sud, e sulle regioni meridionali, le Isole Maggiori e in parte sul Centro saranno anche accompagnate da piogge sparse, acquazzoni e locali temporali. Le temperature non dovrebbero subire grosse variazioni, mantenendosi in linea con le medie del periodo, salvo un calo nei valori massimi. Un nuovo impulso instabile potrebbe poi arrivare verso metà settimana, portando fenomeni più estesi.

Tendenza meteo: qualche saccatura in transito ma getto teso fino a metà mese

La prossima settimana dovrebbe vedere una situazione meteo probabilmente più dinamica rispetto a questa prima di ottobre. Il getto è ancora piuttosto teso ma un suo progressivo abbassamento di latitudine porterà qualche saccatura depressionaria ad interessare anche l’Italia. Probabilmente dovremmo attendere almeno la metà di ottobre per vedere qualche ondulazione più marcata con possibilità di ingresso sul Mediterraneo di più intense e organizzate perturbazioni.

