Meteo – Ancora piogge e temporali in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Peggioramento avanza verso il nordovest

Un peggioramento delle condizioni meteo dovuto alla persistenza di correnti umide e instabili che innescano un minimo di bassa pressione sul Golfo del Leone sta interessando in queste ore le regioni nordoccidentali, con rovesci e temporali in arrivo (scopri dove di preciso), localmente anche intensi. Tale tendenza sarà pressoché confermata anche nelle prossime ore, con temperature che, pur risultando in aumento rispetto a ieri, appaiono comunque tipiche del periodo.

Domani ancora maltempo in Italia

Un nuovo passaggio instabile interesserà pertanto la nostra Penisola a partire dalla serata di oggi e fino alla giornata di domani lunedì 5 dicembre, quando il maltempo si estenderà su buona parte del nord, con fenomeni anche localmente intensi e accompagnati da attività elettrica. Neve potrà scendere sulle Alpi a partire dai 1.200/1.400 metri e fino a 1.000 in Trentino Alto Adige. Instabilità potrà inoltre abbracciare anche la Toscana, soprattutto le aree interne e, anche in questo caso, con fenomeni localmente intensi. Miglioramento atteso, anche in questo caso, nella seconda parte di giornata, con temperature che si manterranno mediamente intorno ai valori odierni o in calo nei valori minimi al meridione a causa dell’inversione termica.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Toscana, Umbria nord-occidentale, Friuli Venezia Giulia e Lombardia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori costieri della Toscana; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Lombardia, Triveneto ed Umbria, su Piemonte orientale, Emilia-Romagna, Marche e Lazio centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sui settori alpini, in calo fino a 800m, con apporti al suolo deboli, in esaurimento a partire dai settori occidentali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Sud peninsulare. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: molto mossi lo Ionio, il Canale d’Otranto e l’Adriatico meridionale, in rapida attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 5 dicembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

