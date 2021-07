METEO – Anticiclone AFRICANO in arrivo la prossima settimana, con TEMPERATURE oltre i 40°C. La TENDENZA

Situazione sinottica sull’Europa

Buongiorno e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica sul vecchio continente mostra una vasta area depressionaria sull’Europa centrale e che parzialmente interessa le regioni settentrionali dell’Italia. Sul Mediterraneo è presente un campo di alta pressione con piccolo promontorio sul comparto iberico che va a garantire tempo stabile su gran parte dell’Italia.

Tempo stabile e caldo in attenuazione, ma ancora qualche picco di 40°C

Come appena anticipato, il campo di alta pressione presente nel Mediterraneo sta portando tempo stabile su gran parte del Paese. Al mattino avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento sui settori alpini e nubi basse sui settori tirrenici. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità al Nord-Est con piogge e temporali, mentre resta stabile sul resto dell’Italia. In serata e durante la notte ancora instabilità sulle regioni nord-orientali, mentre sul resto della Penisola avremo tempo stabile e asciutto con velature in transito. Le temperature subiranno un generale calo ma sulla Sicilia arriveranno ancora a sfiorare i 40°C.

Instabilità in arrivo al Nord nel weekend

Nella giornata di venerdì il promontorio anticiclonico si espande sul Mediterraneo centro-occidentale. Sull’Italia avremo tempo piuttosto stabile con correnti nord-occidentali che porteranno un’ulteriore attenuazione del caldo. Ancora instabilità al Nord-Est. Nelle giornate di sabato e domenica il promontorio anticiclonico viene spinto leggermente verso latitudini più basse dall’area depressionaria atlantica in movimento verso l’Europa e questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, specie nella giornata di domenica. Vediamo cosa ci aspetta per l’inizio della prossima settimana.

