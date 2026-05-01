Meteo – Anticiclone all’arrembaggio nel Weekend, con generale stabilità, bel tempo e temperature in aumento

Qualche temporale tra Sicilia e Calabria, meglio altrove

Le condizioni meteo risentono ancora di una residuale circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo che sta determinando la formazione e lo sviluppo di qualche temporale tra Sicilia e Calabria, occasionalmente anche intenso. Altrove, invece, a predominare sono la stabilità e il bel tempo, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con ulteriore miglioramento in arrivo

Se, pertanto, nella giornata odierna si registra già un miglioramento delle condizioni meteo in relazione a quanto abbiamo assistito invece nella giornata di ieri, nel corso delle prossime ore comunque anche quei pochi fenomeni generatisi tra la mattina e il pomeriggio tra la Sicilia e la Calabria progrediranno verso un esaurimento. La serata sarà pertanto contrassegnata in Italia dal ritorno della generale stabilità, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali anche nelle aree coinvolte dal maltempo.

Weekend all’insegna di stabilità e bel tempo

Diverso è il discorso invece che si può fare per il Weekend. L’ulteriore spinta dell’Anticiclone afroazzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale inaugurerà infatti una finestra di stabilità e bel tempo assoluti per tutto il fine settimana, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Maggiori addensamenti insisteranno sulle Alpi occidentali, dove non mancherà qualche rovescio o temporale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili rovesci o temporali sull’estremo nordovest, specie per domenica

L’intrusione di correnti più umide e instabili in arrivo da una saccatura in affondo sul Mediterraneo occidentale determinerà un peggioramento progressivo delle condizioni meteo sull’estremo nordovest, dove potrà attivarsi, soprattutto nel pomeriggio di domenica 3 maggio, qualche rovescio o temporale. Il tempo, invece, rimarrà decisamente più stabile e asciutto altrove, come scritto in precedenza, e con temperature che peraltro subiranno un graduale aumento su valori generalmente superiori alla media di riferimento e con clima, pertanto, pienamente primaverile.

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