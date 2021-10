METEO – ANTICICLONE alla RISCOSSA, arriva l’OTTOBRATA con TEMPERATURE in sensibile aumento e NEBBIE, ecco quando

A partire tuttavia dal prossimo fine settimana vi sarà una prima inversione di tendenza: stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo , l’Anticiclone azzorriano tornerà in espansione verso la nostra Penisola, anche se persisteranno residue correnti instabili provenienti dal settore balcanico che provocheranno qualche eccezione di maltempo soprattutto sulle Isole Maggiori . Sarà solo l’inizio di un periodo stabile e anche piuttosto mite, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Dopo una breve fase di generica stabilità come quella di ieri, provocata da una timida quanto temporanea risalita dell’Anticiclone azzorriano, nella giornata odierna abbiamo osservato un nuovo peggioramento , come hanno evidenziato ed evidenziano tutt’ora le immagini satellitari e il radar meteorologico. L’instabilità si centra principalmente sul basso Tirreno, ma non mancano isolati rovesci sul resto del sud e su Marche e Appennino Tosco-Emiliano.

Possente anticiclone in arrivo per la prossima settimana, temperature in sensibile aumento

A partire dalla prossima settimana un possente campo di Alta pressione di matrice azzorriana si potrebbe erigere verso la nostra Penisola: nonostante l’elevata distanza temporale, i principali centri di calcolo sembrano piuttosto inclini verso quest’evoluzione. Ciò porterebbe non solo il ritorno delle nebbie in Pianura Padana, ma anche un sensibile aumento delle temperature, con valori che potranno raggiungere i +25°C anche se è ancora presto per il dettaglio. Tutto questo in un contesto meteo che risulterebbe comunque generalmente stabile: insomma, la classica “ottobrata” con bel tempo quasi ovunque e temperature oltre la media del periodo.