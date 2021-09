METEO – ANTICICLONE in cedimento tornano PIOGGE e possibili TEMPORALI, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Generale stabilità in Italia nella giornata odierna

L'Anticiclone africano ha portato effetti piuttosto evidenti sulla nostra Penisola nella giornata odierna, in cui si è potuto assistere a condizioni meteo di generale stabilità. Già negli scorsi giorni era visibile un miglioramento sul piano meteorologico in Italia, con prevalente assenza di fenomeni, ma con isolate eccezioni di maltempo comunque presenti. Queste eccezioni quest'oggi non si sono rivelate, con il tempo che è risultato quindi asciutto ovunque e accompagnato da clima gradevole.

Correnti atlantiche in avvicinamento

Una saccatura depressionaria si avvicinerà all’Italia già a partire dalle prossime ore e sarà responsabile di un weekend dal doppio volto sulla nostra Penisola. Con riferimento particolare alla giornata di domani sabato 25 settembre sarà evidente un primo peggioramento con aumento consistente della nuvolosità a partire dalle regioni nordoccidentali. E’ in queste aree che a partire dal tardo pomeriggio/serata, saranno possibili i primi rovesci anche plausibilmente accompagnati da attività elettrica. Temperature invece in aumento al centro-sud, dove persisterà la relativa stabilità.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sardegna orientale e, dal pomeriggio-sera, tendenti a sparse, su Liguria, Valle d’Aosta e settori alpini e meridionali del Piemonte, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento, specie nei valori minimi sulle regioni centro-meridionali. Venti: localmente forti sud-orientali su isole toscane, Sardegna e Sicilia occidentale. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia occidentale ed il Tirreno meridionale settore Ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

