Meteo – Anticiclone in crisi fino ad Aprile, con maltempo frequente in Italia e neve in montagna? La tendenza

Quadro instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano instabili, con piogge e temporali localmente anche intensi che colpiscono in queste ore le aree joniche di Calabria e Basilicata, con qualche rovescio che raggiunge anche il medio versante adriatico. Un miglioramento sta avanzando attualmente sulle regioni nordoccidentali e sulla Sardegna, alle prese con il duro maltempo fino alla prima parte di oggi.

Maltempo in arrivo anche nei prossimi giorni

La settimana subentrante non porterà novità rilevanti per il nostro Paese, con condizioni meteo che rimarranno mediamente perturbate sia nella giornata di lunedì 16 che in quella di martedì 17 marzo soprattutto sulle regioni meridionali e in Abruzzo, dove qualche fiocco potrebbe scendere sul relativo Appennino a partire dai 1.500/1.700 metri. Fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio potrebbero investire inoltre i settori jonici di Sicilia e Calabria.

Seconda parte di settimana fredda con l’arrivo dell’aria artica

La seconda parte della settimana subentrante potrebbe poi risultare, oltre che perturbata, anche particolarmente fredda, a causa di una retrogressione in arrivo da est, portatrice di correnti di stampo artico continentale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo tale dinamica, se confermata, potrebbe portare condizioni di maltempo invernale, con neve a quote relativamente basse specie sul versante adriatico.

Prosieguo di marzo con Anticiclone in sofferenza

L’Alta pressione appare in crisi sotto i colpi di un flusso di correnti atlantiche particolarmente sbilanciato verso la nostra Penisola e il continente europeo. Inoltre, l’assenza dell’Anticiclone potrebbe tenere aperte la porta orientale, con refoli artici che potrebbero raggiungere più volte lo stivale, con temperature spesso anche inferiori alla media di riferimento e nevicate in arrivo quantomeno in montagna, specie lungo il versante adriatico. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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