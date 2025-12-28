Meteo – Crescenti disturbi di maltempo ad inizio settimana con neve fino a quote medie: i dettagli

Maltempo abbandona l’Italia

Il maltempo ha ormai definitivamente abbandonato l’Italia dopo gli ultimi piovaschi residuali attivatisi nella prima parte di oggi sulla Sardegna meridionale, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali praticamente ovunque. Questo è dovuto alla nuova espansione dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo, con temperature che, in questo contesto, non subiscono tuttavia significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con un aumento solo lieve e relegato ad alcune zone dello stivale.

Nucleo freddo sull’est Europa

Un nucleo di correnti più fredde rimane presente sull’est Europa ed è quello che, alla fine, contiene le temperature intorno alla media di riferimento nonostante l’espansione dell’Anticiclone sul Mediterraneo. Nei prossimi giorni, tuttavia, come vedremo anche nel presente editoriale, saranno le stesse che potranno alimentare il ritorno di qualche nota di maltempo sullo stivale.

Prossime ore con stabilità e bel tempo persistenti

Nel frattempo, però, fermiamoci alle prossime ore. L’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo in realtà non prevede sostanziali variazioni rispetto a quanto osservato fino ad oggi. Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno generalmente stabili e asciutte, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, quando non stazionarie, subiranno infine un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Crescenti disturbi di maltempo in arrivo con neve a quote medie

Crescenti disturbi di maltempo sono in arrivo sulla nostra Penisola nel corso dei prossimi giorni, con primi piovaschi in transito su alcune aree delle Isole Maggiori già da domani lunedì 29 dicembre e con espansione dei fenomeni entro martedì 30, quando i rovesci potranno raggiungere anche il medio-basso versante adriatico portando la neve fino a 700/900 metri in Abruzzo, specie in serata. In questo contesto, qualche banco di nebbia potrebbe comunque generarsi nella notte e prime ore del mattino su Pianura Padana e vallate interne.

