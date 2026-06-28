Meteo – Apice del caldo tra oggi ed inizio settimana, attese punte di +40°C

Situazione meteo

Situazione meteorologica caratterizzata dalla persistenza di un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale disteso dal nord Africa sino al centro-est Europa, alimentato da masse d’aria molto calde che determinano temperature molto elevate per il periodo con molti record battuti su Francia, Germania e Svizzera. Ansa depressionaria in azione sul vicino Atlantico, mentre una circolazione nord-orientale è distesa dalla Russia sino al Mediterraneo orientale. In tale contesto l’Italia è interessata da condizioni meteo estive con caldo intenso, ma anche con qualche locale disturbo a ciclo diurno.

Oggi meteo estivo e caldo intenso, ma anche qualche temporale

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo locali quanti innocui addensamenti. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo acquazzoni e temporali a ciclo diurno che torneranno ad interessare i settori montuosi, specie del nord con possibili sconfinamenti sino alle pianure di Piemonte e Lombardia. Torna la stabilità nel corso della serata.

Caldo intenso: il Ministero della Salute dirama il bollino rosso per 18 città

Alta pressione in affermazione favorirà temperature massime elevate sull’Italia. Attesi infatti valori diffusamente tra +33/+35 da nord a sud con punte sino a +38/+40°C sulla Pianura Padana, zone interne di Lazio, Toscana, Umbria e nord della Puglia, ovvero ben oltre le medie del periodo. Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 18 città italiane per la giornata odierna, domenica 28 giugno, le seguenti: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

Apice del caldo ad inizio settimana

Ondata di caldo verso l’apice ad inizio settimana sull’Italia. Attesi infatti valori massimi diffusamente superiori ai +35 al nord, settori tirrenici, nord della Puglia, Basilicata e zone interne delle due Isole Maggiori. Attese punte fino a +40/+41°C tra l’Emilia, il basso Veneto e la Lombardia sudorientale, ma anche sulle valli interne di Toscana, Lazio ed Umbria.

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