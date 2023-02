Meteo – Aria artica verso l’Italia, da domani torna l’Inverno su parte del Paese

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una cellula altopressoria tra Regno Unito, nord Atlantico e Mar del Nord, mentre una saccatura artica si estende dalla Scandinavia verso il centro Europa. Campo barico in graduale flessione sul Bacino del Mediterraneo, per la congiunta azione di una goccia fredda in azione sulla Penisola Iberica e una serie di minimi al suolo in sviluppo tra Nord Africa e bacini occidentali italiani. In tal modo le condizioni meteo volgono verso un peggioramento sull’Italia, con piogge in arrivo al centro-sud, mentre freddo e neve sono attesi sulle regioni settentrionali.

Oggi molte nubi, specie al centro-sud, ma con pochi fenomeni

Weekend al via con molte nubi, ma pochi fenomeni. Ultimo weekend del mese di febbraio al via con molte nubi sull’Italia, per la risalita di umide correnti meridionali. La giornata trascorrerà nuvolosa su gran parte del Paese, con qualche pioggia su Sardegna, Sicilia occidentale e dal pomeriggio-sera anche lungo i settori tirrenici tra Campania e Toscana, nonché sulla Liguria. Nuvoloso con foschie al mattino sulle pianure veneto-friulane. Peggiora tra la sera e la notte sul Triveneto con piogge in pianura e quota neve in brusco calo sino ai 300-600 metri.

Domenica di maltempo con piogge sparse, temporali e neve in pianura al Nordovest

L’aria fredda di matrice artica farà il suo ingresso la prossima notte sulle regioni settentrionali, portando condizioni invernali nella giornata di domenica. Al mattino avremo molte nubi al nord con deboli fenomeni sparsi, nevosi a partire dai 200-400 metri su Emilia e Lombardia, attorno ai 500-800 metri sul Piemonte e localmente sino a ridosso delle pianure veneto-friulane. Piogge al centro, Sardegna e settori tirrenici con neve solo a quote di montagna. Seconda parte di giornata che vedrà fenomeni anche sulle regioni di Nordovest ed Emilia, con possibili nevicate sino ai 100-300 metri; fiocchi fino a ridosso delle pianure di Emilia e Piemonte. Piogge sparse al centro, Sardegna e settori tirrenici con quota neve in graduale calo, sino ai 400-600 metri tra Toscana centro-settentrionale ed Umbria.

