Meteo Italia – fase di maltempo ai nastri di partenza con piogge, temporali e anche neve fino in pianura

Nuvole ma con poche piogge Sabato, giornata di Domenica che vedrà il ritorno della neve in pianura

Ultimo weekend di febbraio che inizia con un flusso di correnti umide e miti sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo stabili in Italia nelle prossime ore ad eccezione di qualche debole pioggia sul Liguria, Friuli Venezia-Giulia e Isole Maggiori. Peggiora comunque nella notte con fenomeni soprattutto al Nord-Est e sulle regioni del Centro. Domenica peggiora al Nord con l’aria fredda che farà il suo ingresso a partire dai settori orientali. Precipitazioni che dovrebbero raggiungere tutte le regioni spostandosi da est verso ovest. Neve in pianura soprattutto su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna ma mista a pioggia anche sui settori più orientali.

Temperature in calo da domani con valori sotto media anche per la prossima settimana

Anomalie positive di temperatura in queste ore sull’Italia con valori anche di 4-8 gradi sopra la media, l’aria fredda sta però per irrompere sul Mediterraneo. Sul finire del weekend valori in netto calo ovunque con temperature da 4 a 6 gradi sotto media al Nord, in media al Centro e ancora poco sopra al Sud. Con l’arrivo di marzo vortice freddo che dovrebbe restare in azione sul Mediterraneo centrale rinnovando condizioni meteo instabili con temperature di qualche grado sotto media su tutta la Penisola.

Primi giorni di marzo con vortice depressionario in azione sul Mediterraneo

Situazione sinottica nei primi giorni di marzo che secondo i principali modelli dovrebbe vedere un campo di alta pressione con valori al suolo fino a 1035 hPa tra Isole Britanniche e Scandinavia. Una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota resterà invece attiva sul Mediterraneo centro-occidentale. Un minimo di pressione al suolo nei pressi della Sardegna potrebbe ancora portare condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Sud con neve fino a quote medio-basse sui rilievi.

