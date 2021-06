METEO – Arriva SOLE e TEMPERATURE ESTIVE ma nel pomeriggio ancora possibili dei TEMPORALI. Vediamo dove

Promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo

Il promontorio di alta pressione, che la settimana scorsa faticava ad espandersi sul Mediterraneo e sull’Italia, dal weekend si è espanso maggiormente verso est, portando maggiore stabilità sulla Penisola Italiana. Più ad est una goccia fredda è arrivata sulla Penisola Balcanica, ma l’Italia si trova protetta dal campo di alta pressione. Giornata per lo più soleggiata su gran parte del Paese, con temperature attorno ai 30°C nelle pianure interne.

Prossimi giorni con sole ma senza caldo eccessivo

Nei prossimi giorni il promontorio di alta pressione sarà ancora presente sul Mediterraneo e la goccia fredda tenderà a stazionare sulla Penisola Balcanica. Sull’Italia avremo quindi ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature non subiranno nessuna impennata grazie alle correnti fresche in quota dai quadranti settentrionali. Vediamo ora la tendenza meteo per il weekend con possibile prima ondata di caldo dell’estate.

Anticiclone africano in arrivo nel weekend con temperature in forte aumento

Nel fine settimana l’anticiclone africano arriverà in maniera robusta sul Mediterraneo e sull’Italia mentre più ad ovest una depressione atlantica è in sensione verso sud, con asse di saccatura diretto verso la Penisola Iberica per poi ruotare verso nord-est. In tale configurazione barica, sul Mediterraneo e sull’Italia si instaurerà un flusso di correnti sud-occidentali che porterà sul nostro Paese aria calda di estrazione africana. Le temperature subiranno un’impennata con valori oltre i 35°C sulle regioni centrali e meridionali e picchi di 41°C-42°C sulla Sardegna, la regione più colpita dall’avvezione calda. Le correnti sud-occidentali , oltre all’aumento delle temperature porteranno anche umidità con possibilità di piogge sulle regioni settentrionali, specie sulle Alpi occidentali. La settimana risulterà quindi di stampo estivo, ma nelle ore pomeridiane avremo ancora qualche pioggia. Vediamo dove e perché.

