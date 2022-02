METEO – Assaggio di PRIMAVERA da metà settimana, con SOLE e TEMPERATURE sopra la media. La TENDENZA

Perturbazione atlantica in avvicinamento

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Una vasta saccatura depressionaria pilotata da un minimo al suolo di 985 hPa sul Mare del Nord si trova estesa fino alla Penisola Iberica e si muove verso est. Nella giornata odierna questa spingerà correnti umide e instabili da sud-ovest verso il Mediterraneo centrale, portando un peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Precipitazioni sparse sono infatti attese al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con neve sui rilievi.

Instabilità in aumento entro la notte con neve fino in pianura

La saccatura depressionaria in moto dalla Penisola Iberica verso est, entro la prossima notte raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale approfondendo un minimo di pressione al suolo e una goccia fredda in quota raggiungerà il Nord-Ovest. Questo porterà un ulteriore peggioramento meteo al Nord e sulle regioni tirreniche, con precipitazioni intense e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulle regioni nord-occidentali potremo avere precipitazioni a carattere nevoso fino a quote molto basse, con fiocchi fino in pianura tra Piemonte e Lombardia e fino in bassa collina sui settori interni della Liguria. Peggioramento meteo che porterà comunque discreti accumuli di neve sulle Alpi localmente fin verso i fondovalle. Neve anche sull’Appennino centro-settentrionale generalmente oltre i 1200-1400 metri.

Maltempo verso il Sud tra martedì e mercoledì

Nella giornata di domani la saccatura depressionaria raggiungerà la Penisola Italiana portando ancora maltempo sulle regioni centrali e al Nord-Est. Nella giornata di mercoledì la saccatura si dovrebbe invece isolare sul Sud Italia portando piogge e temporali sulle regioni meridionali e neve sui rilievi, mentre le condizioni meteo inizieranno a migliorare al Centro-Nord grazie all’espansione da ovest dell’alta pressione che porterà un aumento dei geopotenziali.

