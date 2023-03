Meteo – Prevalente stabilità, ma con maltempo in estensione nelle prossime ore in Italia: ecco i dettagli

Prevalente stabilità in Italia

Come da qualche giorno a questa parte si assiste a condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, con l’Alta pressione di matrice afroazzorriana che si estende su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale, soffrendo però un flusso di correnti perturbate appena oltralpe che, in particolare da ieri, qualche rovescio isolato o al più sparso lo innesca lungo l’arco alpino. Le temperature, in questo contesto, sono rimaste stazionarie rispetto alle precedenti 24 ore o al più in aumento.

Disturbi di maltempo su Alpi e Prealpi

In queste ore si assiste a un peggioramento delle condizioni meteo che riguarda questa volta non solo l’arco alpino, ma anche quello subalpino, con quota neve in leggero calo e fiocchi che possono scendere fin sui 1.500/1.800 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. Nelle prossime ore, come vedremo anche nel presente editoriale, tali condizioni di maltempo sono destinate ad estendersi anche altrove.

Prossime ore atteso ulteriore peggioramento

Il suddetto flusso di correnti di correnti perturbate sarà il principale responsabile dell’estensione del maltempo anche sulle pianure del nord Italia, con i rovesci che, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, colpiranno in maniera perlopiù sparsa la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Ma, come vedremo nel prossimo paragrafo, qualche precipitazione non è esclusa anche altrove, in forma più localizzata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio anche su alta Toscana a confine con la Liguria e alto Piemonte

Rovesci deboli e più isolati sono comunque attesi nelle prossime ore anche su altre zone della Penisola, quali l’alto Piemonte e l’alta Toscana, al confine con la Liguria. Si evidenzierà comunque l’aumento della copertura nuvolosa soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte nelle aree non menzionate. Le temperature non subiranno in ogni caso variazioni rilevanti rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in aumento in alcune zone del Paese.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni.