METEO – ATTACCO di MALTEMPO INVERNALE a SAN VALENTINO e inizio settimana, con NEVE finanche in pianura

Maltempo ha abbandonato la nostra Penisola, Anticiclone ora nettamente protagonista

Il fronte di maltempo, innescato a sua volta da un fronte freddo di natura polare, che ad inizio settimana ha attraversato la nostra Penisola, determinando l’ingresso di una forte ventilazione che ha provocato più di qualche danno soprattutto al settentrione, è scivolato sull’est Europa, favorendo il ritorno dell’Anticiclone azzorriano sull’Italia e sul Mediterraneo centro-occidentale, dove assume quindi il ruolo di assoluto protagonista. Ciò assicura condizioni meteo perlopiù stabili, fatto salvo per qualche eccezione come vedremo nel prossimo paragrafo e accompagnate peraltro da temperature mediamente più miti della media di riferimento.

Nuvolosità a tratti anche consistente sul settore tirrenico settentrionale e con qualche blando rovescio

La configurazione e la particolare predisposizione barica delle masse d’aria che vedono sostanzialmente un braccio di ferro giocarsi sulla nostra Penisola e che vede protagonisti un robusto campo di Alta pressione e un flusso polare appena oltralpe, produce qualche eccezione al generale bel tempo. Tali eccezioni consistono non solo in nuvolosità talvolta anche particolarmente densa, ma addirittura anche in qualche blando fenomeno, che scaturisce un accumulo altrettanto debole al suolo sull’alto versante tirrenico. Temperature anche in questo caso si attestano su valori tutt’altro che invernali, soprattutto nei valori minimi.

Weekend con peggioramento, piogge e nevicate localizzate o al più sparse

Un cedimento dell’Alta pressione si paleserà in maniera sempre più evidente a partire dalla giornata di domani venerdì 11 febbraio e per tutto il weekend, quando l’Italia verrà interessata dal ritorno di piogge e nevicate localizzate o al più sparse (scopri dove di preciso). Tale evoluzione è dovuta alla discesa del suddetto flusso polare, che innescherà tuttavia, mediante un nuovo impulso, un ulteriore e più diffuso peggioramento all’inizio della prossima settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

